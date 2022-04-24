Çocukların alt geçitteki kameraları kırma eğlencesi pahalıya patladı

Konya’da Yüksek Hızlı Tren alt geçidinde bulunan güvenlik kameralarına eğlenmek isteyen çocuklar tarafından zarar verildi. Bu anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, gözaltına alınarak çocuk şube müdürlüğüne teslim edilen çocukların ailelerine zararın karşılanması için idari işlem başlatılacağı öğrenildi.

Olay, merkez Meram ilçesi Yenişehir Mahallesi Kovanağzı Caddesi Yüksek Hızlı Tren Yaya Alt Geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, belediye görevlileri güvenlik kameralarının bazılarının kayıt dışı, bazılarının ise yönlerinin çevrilmiş olduğunu fark etmesi üzerine yetkililere bilgi verdi. Olay yerine ulaşan yetkililer, bazı kameraların yerinde olmadığını fark etmesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine Meram İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Meram Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliğine bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler incelemelerin ardından güvenlik kameralarının görüntü kayıtlarını izledi.

Çocukların taş ve topla kameralara vurdukları belirlendi

Kamera kayıtlarında, 4 çocuğun yaya alt geçidine gelerek değeri yaklaşık 25 bin lira olan, 5 güvenlik kamerasına topla ve taşla vurduğu görüldü. Görüntülerde, çocukların daha sonra bir bahçeden getirdikleri tarımsal sulama boruları ile kameraları kırdıkları yer aldı. Kameralara zarar veren çocukların daha sonra birbirilerinin üzerine çıkarak kameraları sökmeye çalıştığı görüntülere yansıdı. Çocukların kimlik ve adreslerini tespit eden polis ekipleri, gözaltına aldığı 4 çocuğu yaşları 18 yaşından küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim etti. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 çocuk, çıkartıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kameralara zarar veren çocukların ailelerine kırılan kameraların zararları olan 25 bin liranın giderilmesi için adli işlem başlatıldığı öğrenildi.