"Çocuklarımı cennete gönderdim" dedikten sonra 2 çocuğu ölü bulunan baba tutuklandı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde polis kontrolünde "Çocuklarımı cennete gönderdim" dedikten sonra evde 2 çocuğu ölü bulunan baba tutuklandı.

Dün gece saat 02.00 sıralarında meydana gelen olayda, polisler M.R. isimli şahsı kimlik kontrolü yapmak için durdurmuş ve "Çocuklarımı cennete gönderdim" demesinden şüphelenmişti. Polis ekipleri tarafından evde yapılan incelemede M.R.’nin çocukları Yağmur (13) ve Emre (10) ölü bulunmuştu. M.R. gözaltına alınırken, çocukların cenazeleri ise morga kaldırılmıştı. Otopsinin ardından Yağmur ve Emre’nin cenazeleri, memleketleri Mardin’e götürülmek üzere yola çıktı. Emniyette tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.R. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.