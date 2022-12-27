Son Dakika
Çocukları taciz eden teşhirci tutuklandı
Eskişehir’de okul çevresinde kız çocuklarını taciz ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Asayiş 27.12.2022, 13:06
Eskişehir’de okul çevresinde kız çocuklarını taciz ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Eskişehir’de okul çevrelerinde teşhirde bulunarak kız çocuklarını taciz ettiği tespit edilen şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, ifadesi sonrasında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildi. Şüpheli, ’teşhir suretiyle çocuğa karşı zincirleme şekilde cinsel taciz’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.