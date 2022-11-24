Çocukları gasp eden zanlı tutuklandı

Adana’da 3 çocuğun 280 lirasını bıçak tehdidiyle gasp edip bir kişiyi de bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 20 Kasım günü saat 13.00 sıralarında Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Sokakta yürüyen D.Y. (16) ile kardeşi D.Y.’nin (11) yanına gelen bir kişi, kardeşleri bıçakla tehdit edip 60 TL’lerini aldı. Şüpheli bu olaydan saatler sonra Bahçelievler Mahallesi’nde yürüyen F.A.Y.’nin (11) 220 TL’sini gasp etti. Aynı şüpheli saat 18.30 sıralarında ismi öğrenilemeye bir çocuğun bisikletini gasp etmeye çalıştı. O sırada sokaktan geçen Olcay Çoruk (40), şüpheliyi engellemeye çalıştı. Şüpheli, Çoruk’u bıçakla yaralayıp kaçtı.

Gasp edilen çocuklar ile Çoruk’un ihbarı üzerine Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin, ‘kasten yaralama’ suçundan kaydı bulunan Ömer A. (20) olduğunu tespit etti. Mahalleden ayrılmadığı belirlenen Acar, bir sokakta yürürken olayda kullandığı bıçakla yakalandı. Emniyete götürülen şüpheli, ifadesinde suçlamaları kabul edip, gasp ettiği paralarla içki satın aldığını öne sürdü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ömer A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.