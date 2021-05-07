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"Çocuklar ses yapıyor" kavgası kanlı bitti: 2 yaralı

Adıyaman’da aynı apartmanda oturan iki ailenin, çocukların ses çıkartmasından dolayı birbirine saldırdığı kavgada 2 kişi yaralandı.

Asayiş 07.05.2021, 14:52
"Çocuklar ses yapıyor" kavgası kanlı bitti: 2 yaralı

Adıyaman’da aynı apartmanda oturan iki ailenin, çocukların ses çıkartmasından dolayı birbirine saldırdığı kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Akif Mahallesi 521 Sokak’ta bulunan bir binada ikamet eden iki aile arasında ‘Çocuklarınız ses çıkarıyor’ tartışması başladı. Yaşanan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya döndü. Biri 10, diğeri ise 4 yaşında olduğu öğrenilen iki çocuğun çıkardığı sesten dolayı birbirine saldıran şahıslardan Cengiz C., vücuduna aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Sinan K. ise yüzüne aldığı demir darbesiyle yaralandı. Her iki yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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