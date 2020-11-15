banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Lewis Hamilton, İstanbul'da şampiyonluğunu ilan etti
Lewis Hamilton, İstanbul'da şampiyonluğunu ilan etti
Gazeteci Ahmet Kekeç hayatını kaybetti...
Gazeteci Ahmet Kekeç hayatını kaybetti...
Hangi Ağrıya Ne İyi Geliyor ?
Hangi Ağrıya Ne İyi Geliyor ?
Meydanlar için İstanbullu seçimini yaptı
Meydanlar için İstanbullu seçimini yaptı

Çocuklar bisikleti, kadınlar ayakkabıları çaldı

Bursa’da kadınlar ve çocuklar ziline basıp kapıları açılan binadan hırsızlık yaptı. Çocuklar bisikleti, kadınlar ise ayakkabıları çalarken o anlar kameraya yansıdı.

Asayiş 15.11.2020, 21:29
2
Çocuklar bisikleti, kadınlar ayakkabıları çaldı

Bursa’da kadınlar ve çocuklar ziline basıp kapıları açılan binadan hırsızlık yaptı. Çocuklar bisikleti, kadınlar ise ayakkabıları çalarken o anlar kameraya yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kadınlar ve çocuklar ayrı ayrı binalara giderek, bisiklet ve ayakkabı çaldı. Durumu fark eden bina sakinleri polislere bildirdi. Bunun üzerine güvenlik kameraları incelemeye alındı. Güvenlik kamerası görüntülerinde kadınların ayakkabı, çocukların ise bisikleti alıp gittiği görüldü. Binada inceleme yapan polis, güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.
Yorumlar (0)
banner417
banner388
11°
az bulutlu
banner378