Çocuk sürücünün kullandığı araç şarampole uçtu: 2 yaralı

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde 13 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçarken araç içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza Manisa’nın Saruhanlı ilçesine bağlı Azimli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 13 yaşındaki çocuk B.Y.’nin idaresindeki 45 HB 5009 plakalı otomobil Azimli - Hacırahmanlı istikametinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan araç sürücüsü B.Y. ile yanındaki O.Y. burada yapılan ilk müdahalenin ardından önce Saruhanlı Devlet Hastanesine ardından Manisa Şehir Hastanesine sevk edildi.

Yaralı çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.