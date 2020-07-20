Çocuk Parkındaki tarihi çınar ağacı devrildi: 3 araç hasar gördü
MANİSA’NIN AKHİSAR İLÇESİ ŞEYH İSA MAHALLESİ 72 SOKAK ÜZERİNDE BULUNAN TARİHİ ÇINAR AĞACININ DEVRİLMESİ SONUCU PARK HALİNDEKİ 3 ARAÇ HASAR GÖRDÜ, BİR EV DE ZARAR GÖRDÜ. ÇOCUK OYUN PARKININ İÇERİSİNDE BULUNAN TARİHİ ÇINAR AĞACININ DEVRİLMESİ OLAYINDA, PARKTA HİÇ BİR ÇOCUK OLMAMASI SEVİNDİRDİ.
Manisa’nın Akhisar ilçesi Şeyh İsa Mahallesi 72 sokak üzerinde bulunan tarihi çınar ağacının devrilmesi sonucu park halindeki 3 araç hasar gördü, bir ev de zarar gördü. Çocuk oyun parkının içerisinde bulunan tarihi çınar ağacının devrilmesi olayında, parkta hiç bir çocuk olmaması sevindirdi.
Olay, Şeyh İsa Mahallesi 72. Sokak üzerindeki bir çocuk oyun parkı içerisinde meydana geldi. 200 yaşından fazla olduğu tahmin edilen tarihi çınarların üç kolundan birisi bölünerek devrildi. Devrilme sırasında park halinde arda arda sıralı 3 otomobil ve bir evin de duvarı hafif hasar gördü. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, ağacın devrilmesi ile sokak ulaşıma kapandı. Sokak üzerindeki araçlar, emniyetin trafik ekiplerince farklı sokaklara yönlendirildi. Zabıta ve emniyet ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı.
Olay yerinde esnaflık yapan ve ismini vermek istemeyen bir vatandaş deprem olduğunu zannettiklerini ancak dışarı çıktıklarında tarihi çınar ağacının devrildiğini gördüklerini ve yaralı olup olmadığını kontrol ettikten sonra 112 Acil Servis Ekiplerine haber verdiklerini ifade etti.
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