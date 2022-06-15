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Çocuk istismarına 118 yıl hapis cezası

Çocuk istismarından tutuklu yargılanan sanığa 118 yıl, çocuğun anne ve babasına ise 43 yıl hapis cezası verildi.

Asayiş 15.06.2022, 11:36
Çocuk istismarına 118 yıl hapis cezası

Çocuk istismarından tutuklu yargılanan sanığa 118 yıl, çocuğun anne ve babasına ise 43 yıl hapis cezası verildi.

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde, çocuk yaştaki 4 kız kardeşe cinsel istismarda bulunan C.Ö. (53) ile çocukların babası A.Y., annesi N.Y.’ye yönelik Tokat Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davada karar çıktı.

Tutuklu yargılanan C.Ö. isimli sanığa 118 yıl, müşterek fail anne ile babaya ise 43’er yıl ağır hapis cezası verildi. Kız çocuklarının ise devlet korumasına alınarak yurda yerleştirildiği öğrenildi.

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