Çocuk giyim mağazasının deposunda yangın

Sakarya’nın Karasu ilçesinde bir çocuk giyim mağazasının deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, İncilli Mahallesi 623. Sokak ile Pazar Caddesi’nin kesişiminde yer alan binadaki bir çocuk giyim mağazasının deposunda meydana geldi. Yoğun dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.