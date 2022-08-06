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Çocuğunu kurtarıp akıntıya kapılan annenin cansız bedenine ulaşıldı

Erzurum’un Horasan ilçesinde nehirde boğulma tehlikesi geçiren çocuğunu kurtaran annenin cesedine ulaşıldı.

Asayiş 06.08.2022, 16:42
Çocuğunu kurtarıp akıntıya kapılan annenin cansız bedenine ulaşıldı

Erzurum’un Horasan ilçesinde nehirde boğulma tehlikesi geçiren çocuğunu kurtaran annenin cesedine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeden geçen Aras Nehrinin kenarında piknik yapan Düztaş ailesinin çocukları, serinlemek için girdiği nehirde akıntıya kapıldı. Oğlu Muhammet Lütfi Düztaş’ın (13) boğulduğunu fark eden baba Emrah Düztaş ve anne Asuman Düztaş suya atlayarak çocuklarını kurtardı, ancak anne Asuman Düztaş akıntıya kapıldı.

Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, jandarma arama kurtarma ekibi, Horasan ilçe itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Nehirde kaybolan annenin cesedi ekipler tarafından bulunarak Horasan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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