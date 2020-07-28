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Çocuğunu göremediği için 5. kata çıkan şahsı polis ikna etti
KİLİS’TE, ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK NEDENİYLE AİLESİNDEN AYRI OLAN BİR KİŞİ ÇOCUĞUNU GÖSTERİLMESİ İÇİN 5 KATLI BİNAYA ÇIKARAK KENDİNİ AŞAĞIYA ATMAKLA TEHDİT ETMESİ ÜZERİNE POLİSLER TARAFINDAN İKNA EDİLDİ.
Asayiş 28.07.2020, 18:42
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Kilis’te şiddetli geçimsizlik nedeniyle ailesinden ayrı olan bir kişi çocuğunu göremediğini gerekçe göstererek 5 katlı binanın çatısına çıktı. Polisler tarafından ikna edilen şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Edinilen bilgiye göre, İ.H.Y. isimli vatandaş İslahiye Caddesi üzerinde 5 katlı binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Çocuğunu görmek istediğini ifade eden İ.H.Y. polisin uzun uğraşları sonucu ikna edildi. Polis, sağlık ve itfaiye ekiplerinin hazır bulunduğu olay yerinde İ.H.Y. ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü. İ.H.Y.’nin şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşi ve çocuklarının devlet korumasına alındığı öğrenildi.
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