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Çocuğun kafası demir parmaklıklara sıkıştı

Niğde’de kafası pencerenin demir parmaklığına sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Asayiş 18.08.2022, 13:22
Çocuğun kafası demir parmaklıklara sıkıştı

Niğde’de kafası pencerenin demir parmaklığına sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Merkez Dere Mahallesinde bulunan bir apartmanın birinci katında 5 yaşındaki Eren Çoban başını pencerenin önünde bulunan demir parmaklığa soktu. Çocuklarının başını çıkartamadığını gören ailesi de başarılı olamayınca durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye Niğde Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri demir parmaklığı genişleterek küçük çocuğu çıkardı.

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