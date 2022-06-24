Çocuğun bebeği darp etmesiyle ilgili haklarında işlem yapılan öğretmen ve kreş sahibi serbest bırakıldı

Bayrampaşa’da özel bir kreşte 2,5 yaşındaki bir çocuk tarafından darp edilen 17 aylık bebeğin babasının şikayeti üzerine emniyete götürülen kreş sahibi ve öğretmenin, çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldığı öğrenildi.

Bayrampaşa’da özel bir kreşte 16 Şubat günü yaşanan olayda, 17 aylık Süleyman isimli bebek 2,5 yaşındaki bir arkadaşı tarafından dakikalarca darp edilmiş, durumu öğrenen baba E.D. kreşe gelerek çocuğunu aldıktan sonra kreş sahibi R.K. ile aralarında tartışma yaşanmıştı. Yaşanan tartışma sonrasında baba E.D. ve kreş sahibi birbirlerinden şikayetçi olmuştu. Emniyetin yaptığı çalışmalarda haklarında ‘Taksirle Yaralama’ suçundan işlem yapılan kreş sahibi ve öğretmenin çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldığı öğrenildi.