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Çocuğun attığı taş mayına denk geldi

Yemen’in Marib kentinde 3 çocuk Husiler tarafından döşenen mayının patlamasından son anda kurtuldu.

Asayiş 15.06.2022, 19:03
Çocuğun attığı taş mayına denk geldi

Yemen’in Marib kentinde 3 çocuk Husiler tarafından döşenen mayının patlamasından son anda kurtuldu.

Yemen’in Marib kentindeki Sirvah bölgesinde 3 çocuk Husiler tarafından döşenen mayın patlaması sonucu ölümden döndü. Çocukların patlamadan son anda kurtulduğu anlar anbean kayıt altına alınırken, çocuklardan birinin attığı taş sonucu mayının patladığı ve çocukların kendilerini yere attığı görüldü. Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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