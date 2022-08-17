Çocuğu gibi baktığı köpeğinin cesedini parçalanmış halde buldu, gerçeği öğrenince hüngür hüngür ağladı

Çankırı’da yaşayan Hacı Ahmet Öz’ün çocuğu gibi baktığı köpeği, iddialara göre belediye personeli tarafından uyuşturucu iğne ile bayıltıldıktan sonra bir pitbull cinsi köpek tarafından boğularak öldürüldü. Öz, köpeğini bayıltarak sokakta bıraktığı öne sürülen belediye personeli ile üzerindeki koruma aksesuarlarını çalan şahıs ve pitbull cinsi köpeğin sahibinden şikayetçi oldu.

Çankırı’da yaşayan Hacı Ahmet Öz’ün 3 yıl önce barınarak aldığı ve çocuğu gibi beslediği ‘K9 kırması’ cinsi köpeği “Boncuk” 5 Ağustos tarihinde evden kaçarak kayıplara karıştı. Günlerce köpeğini arayan Ahmet Öz, 10 Ağustos tarihinde Aksu Mahallesi’ndeki boş bir arazide köpeğini ölü bir halde buldu. Köpeğinin üzerindeki koruma göğüslüğünün olmadığını ve köpeğinin vücudunun parçalandığını gören Öz, durumu polis ekiplerine bildirdi. Veteriner hekimle birlikte köpeğin bulunduğu alanda inceleme yapan Öz, vatandaşlardan köpeğinin Çankırı Belediyesi personeli tarafından uyuşturucu iğne ile bayıltıldıktan sonra bir köpek tarafından parçalandığını ve koruma amaçlı taktığı göğüslüğün ise çalındığını öğrendi. Köpeğinin bir şahıs tarafından yasaklı cins bir köpeğin saldırtılması sonrasında öldürüldüğünü iddia eden Ahmet Öz, köpeği bayılttıktan sonra sokakta bırakan belediye personeli, koruma göğüslüğünü alan şahıs ve köpeğinin ölümüne sebep olduğu yasaklı cins köpeğin sahibi hakkında suç duyurusunda bulundu.

“Barınak görevlisi araçtan iner inmez uyuşturucu tabancasıyla vuruyor, vurduktan sonra arabasına binip geri gidiyor”

Çevredeki vatandaşların köpeğinin belediye personeli tarafından uyuşturucu iğne ile bayıltıldığını gördüklerini söylediğini ifade eden Öz, köpeğinin saldırgan bir köpek olmadığını ve sahipli olduğunu gösteren bir tasmasının olduğunu belirterek, “8 Ağustos pazartesi günü Boncuk isimlik K9 kırması köpeğim belediye barınağı görevlisi tarafından uyuşturucu iğne ile bayıltılmış ve olay yerine terk edilmiş. Daha sonra bölgede bulunan sitenin bir personeli tarafından baygın köpeğin üzerine yırtıcı köpeklere karşı korumak için takılan koruyucu göğüslük ve dikenli tasması alınmış. Akabinde de üzerine yırtıcı yasaklı köpek, pitbull cinsi bir köpek tarafından komutla saldırtılarak, parçalanmasına sebebiyet verilmiştir. Olayın yeri Aksu Mahallesi ile İlker Tuncay İlköğretim Ortaokulu arasında oluyor. Site sakinleri tarafından bir grup köpek olduğu barınağa bildiriliyor ve barınak yetkilisi, veteriner izinde olduğu halde köpekleri toplamak için veya köpekleri oradan göndermek için geliyor. Diğer köpekler kaçıyor, Boncuk ev köpeği olduğu ve insana alışkın köpek olduğu için kaçmıyor. Barınak görevlisi araçtan iner inmez uyuşturucu tabancasıyla vuruyor, vurduktan sonra arabasına binip geri gidiyor. Daha sonra 1 Ağustos’ta bana ihbar geldi. Ben köpeği 4-5 gündüz gece gündüz demeden canımı hiçe sayarak eşim ile birlikte aradım. Gelen ihbar üzerine eşim veterinerle olay yerine gidiyor. Olay yerinde yapılan incelemede veteriner köpeğin bayıltıldığını ve personelin götürmesi gerektiğini söylüyor. Bu köpeğin ölüm sebebi, daha sonra pitbull cinsi saldırgan bir köpek tarafından Boncuk baygınken parçalatılmasından kaynaklanıyor. Bu şekilde ölmüş ve ikinci gün ikinci gün tekrar eşimle beraber, veteriner eşliğinde sitenin güvenlik görevlisinin yanına gittiğimizde, görevli ‘ben bunu köpek öldükten sonra aldım’ dedi. Ama göğüslük ve tasma üzerinde yapılan incelemede bir kan izine rastlamadık” dedi.

"Benim köpeğim bilerek öldürüldü"

Köpeğinin ölümüne sebep olan kişilerin cezalandırılması için sonuna kadar mücadele vereceğini ifade eden Öz, “Ben 10 gündür uyku uyumuyorum, kendimi parçalıyorum. Sosyal medyadan yırtıyorum, elimden geleni yapıyorum. Bana diyorlar ki ‘bir köpek, yapma.’ Arkadaşlar, benim evladım yok, bu köpeği 2019’da belediye barınağından sahiplendim. Aldım, evladım yerine koydum. Ben oğlumu evde besliyorum, üç yılda 45 bin TL para harcadım. Bu çocukları çok sever, benim elimde kayıtlarım var. Bu köpek kesinlikle birine saldırmaz ve ifadesinde barınak görevlisi, ‘bana saldırdı. Ben vurdum’ diyor. Ama görgü tanıkları köpeğin kaçarken tabancayı gördüğünü, tam kaçacakken vurduğunu söyledi. Köpeğin kalçasına vurması gerekirken muhtemel göğsüne ya da karnına vurmuş. İğnenin iç organlarına battığını düşünüyoruz. 5 saniyelik kısa bir sürede bayıldığını duyduk. 15 dakikada bayılması lazım, benim köpeğim bilerek öldürüldü. Çankırı Belediyesi barınak görevlisi, site görevlisi ve yasaklı bir köpeğin sahibi olmak üzere üç kişi kesinlikle benim köpeğimin katili. Bu katillerin kesinlikle elini kolunu sallayarak gezmesini istemiyorum. Örnek teşkil etmesini istiyorum. Çünkü ben evladım yerine koydum, Ben bu olayın sonuna kadar peşindeyim” diye konuştu.