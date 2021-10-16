banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
İstanbul Müftülüğüne Safi Arpaguş getirildi
İstanbul Müftülüğüne Safi Arpaguş getirildi
Kartal Başakşehir'den puan alamadı: İşte maç sonucu...
Kartal Başakşehir'den puan alamadı: İşte maç sonucu...
Galatasaray'dan Squid Game paylaşımı
Galatasaray'dan Squid Game paylaşımı
Dolar gece yarısı 9,27'yi gördü
Dolar gece yarısı 9,27'yi gördü

Çocuğa telefon dayağı güvenlik kamerasında

Sivas’ta bir iş yerinin güvenlik kamerasına giren görüntü, çocuklardaki teknoloji bağımlılığını gözler önüne serdi.

Asayiş 16.10.2021, 10:21
Çocuğa telefon dayağı güvenlik kamerasında

Sivas’ta bir iş yerinin güvenlik kamerasına giren görüntü, çocuklardaki teknoloji bağımlılığını gözler önüne serdi.

Sivas’ta babaannesinden istediği cep telefonunu alamadığı için babaannesine zorluk çıkartan ve dayak yiyen çocuğun halleri güvenlik kamerasına yansıdı. Ece Mahallesinde bulunun bir kuaförün güvenlik kamerası ile kaydedilen görüntüde, çocuğun ısrarla ağlayarak yanındaki yaşlı kadından bir şey istediği görüldü. İstediğini elde edemeyince ağlamaya başlayan çocuk yaşlı kadının attığı dayakla kendini yere attı. Kadın uzaklaşırken çocuğun imdadına esnaf koştu. Esnafın su vererek sakinleştirmeye çalıştığı çocuğun, babaannesinden istediği cep telefonunu alamadığı için problem çıkarttığı anlaşıldı.

Olaya şahit olan kuaför Mustafa Cici, dükkanın dışından gelen ses üzerine dışarıya çıktığını belirterek, "Müşteriyi içerde tıraş ediyordum, bir ses duydum, çocuk yerde yatıyordu, içeri aldım su verdim, sakinleştirdik. Kendisine dayak atanın babaannesi olduğunu öğrendik. Babaannesi ona telefon yüzünden kızmış. Çocuk dükkandan çıkarken sakinleşmesi için kendisine bir parfüm hediye ettim” dedi.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 9 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 8 8
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Cádiz 8 7
16. Celta de Vigo 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1