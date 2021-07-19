banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Lise öğrencileri Tiktok'un sınırsız jeton açığını buldu
Lise öğrencileri Tiktok'un sınırsız jeton açığını buldu
Tuz dışında tansiyonu yükselten 9 besin
Tuz dışında tansiyonu yükselten 9 besin
Tüketici güveni yeniden azaldı
Tüketici güveni yeniden azaldı
Dünyaca ünlü uzmandan kritik altın ve dolar tavsiyesi
Dünyaca ünlü uzmandan kritik altın ve dolar tavsiyesi

Çobanın üzerinden pikapla geçtikleri iddiası

Konya’nın Kulu ilçesinde tarla içerisine giren bir pikabın çarptığı ve yerde yatarken omzundan geçtiği iddia edilen yaralı çoban, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Asayiş 19.07.2021, 11:00
Çobanın üzerinden pikapla geçtikleri iddiası
banner502

Konya’nın Kulu ilçesinde tarla içerisine giren bir pikabın çarptığı ve yerde yatarken omzundan geçtiği iddia edilen yaralı çoban, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Kulu’ya bağlı Karacadağ ve Celep mahalleleri arasında yaşandı. İddiaya göre, T.Ç’nin koyunlarını tarlasında otlatan Afgan uyruklu Tufan Hacızade’ye (45) tarlaya giren bir pikap çarptı. Aracın tekrar gelerek yere düşen çobanın omuzu üzerinden geçtiği iddiasıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralı çoban ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri aracın ve sürücünün tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
banner501