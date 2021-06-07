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Çobanbey’de patlama: 1 ölü, 7 yaralı

Suriye’nin Halep kentinde bulunan Çobanbey’de bir çanta içine yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Asayiş 07.06.2021, 19:12
Çobanbey’de patlama: 1 ölü, 7 yaralı

Suriye’nin Halep kentinde bulunan Çobanbey’de bir çanta içine yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Suriye’de sivillere yönelik bombalı saldırılar devam ediyor. Halep kentinde bulunan Çobanbey’in merkezindeki ana cadde üzerinde çanta içerisine yerleştirilmiş bomba patlatıldı. Patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Patlamanın etkisi ile çevrede bulunan ev ve işyerlerinde maddi hasar meydana gelirken, saldırının terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlendiği düşünülüyor.
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