Çoban parasını almadığı için baraj gövdesinden atlamak istedi

Kars’ın Kağızman ilçesinde baraj gövdesinde intihar etmek isteyen şahıs jandarma ve polislerin yoğun çabası sonucu ikna edilerek aşağı indirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kağızman Karabağ köyü mevkiinde bulunan HES barajı gövdesine çıkan Hasan İ. isimli şahıs çobanlık yaptığı yerden parasını alamadığı iddiasıyla eline cam alarak gövdenin üzerinden atlamak istedi. Bölgeye ihbar üzerine jandarma polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Tedbiren baraj kapakları kapatılarak Hasan’ı ikna çalışmaları başladı. İlçe Emniyet Müdürü Halil Uludağ bölgeye gelerek şahısla konuşup mağduriyetini gidereceklerini ve kendisine yardım edeceklerini söyleyerek ikna etmeye çalıştı. Polis ve jandarmanın yoğun ikna çabasıyla intihar etmekten vazgeçirilen Hasan İ. polis ve jandarma tarafından aşağıya indirilerek sağlık kontrolleri için hastaneye gönderildi.