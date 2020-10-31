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Çoban ateşinden çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

ÇOBAN ATEŞİNDEN ÇIKAN ÖRTÜ YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI. (OLGUN YILDIZ/ARDAHAN-İHA)

Asayiş 31.10.2020, 17:25
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Çoban ateşinden çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

Ardahan’ın Posof ilçesinde, öğleden sonra çobanların yaktığı ateşin neden olduğu orman yangını söndürüldü.

Posof ilçesi Kol köyü bölgesinde saat 14.30 sıralarında orman yangını çıktı. Bölgede dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, Ardahan Orman İşletme Müdürlüğü, Posof Belediyesi ve Posof İlçe Özel İdare Müdürlüğüne haber verdi. Yangını ekipler kısa sürede söndürdü. Söndürme çalışmalarına köylüler de yardım etti.

Toplam 20 hektarlık mera ve 4 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangının, çobanların yaktığı ateşten kaynaklandığı anlaşıldı.

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