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Cizre’de şüpheli valiz patlatıldı, meraklı kalabalık dikkatlerden kaçmadı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde yol kenarına bırakılan şüpheli valiz, bomba imha uzmanları tarafından fünye ile patlatıldı. Valizden kıyafet ve kişisel eşyalar çıkarken olay anını cep telefonları ile çekip sosyal medya hesaplarından paylaşma yarışında bulunan meraklı kalabalık ise dikkatlerden kaçmadı.

Asayiş 23.08.2022, 19:03
Cizre’de şüpheli valiz patlatıldı, meraklı kalabalık dikkatlerden kaçmadı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde yol kenarına bırakılan şüpheli valiz, bomba imha uzmanları tarafından fünye ile patlatıldı. Valizden kıyafet ve kişisel eşyalar çıkarken olay anını cep telefonları ile çekip sosyal medya hesaplarından paylaşma yarışında bulunan meraklı kalabalık ise dikkatlerden kaçmadı.

Olay, Nur Mahallesi Yafes Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, refüjde şüpheli valiz gören vatandaşlar, durumu emniyete bildirdi. Bir süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri, vatandaşları uzaklaştırarak çevrede güvenlik önlemleri aldı. Daha sonra bölgeye bomba imha uzmanları çağrıldı. Uzmanlar, yaptıkları incelemelerin ardından valizi fünye ile patlattı. Valizden kıyafet ve kişisel eşyalar çıktı.

Bomba imha uzmanlarının şüpheli paketi imha etmeye çalıştığı esnada polisin bütün uyarılarına rağmen dağılmayan bazı vatandaşlar ise olay anını cep telefonları ile çekip sosyal medya hesaplarından paylaşmak için adeta birbirleri ile yarıştı.

Valizin imha edilmesinin ardından yaklaşık bir saat trafiğe kapanan yol tekrar ulaşıma açıldı.

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