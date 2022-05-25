Cizre’de oto galerici cinayetine 3 tutuklama

Şırnak’ın Cizre ilçesinde oto galerici Nizamettin Kalkan’ın öldürülmesi ve Asım Demir’in yaralanması olayıyla ilgili gözaltına alınan 8 kişiden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cizre’de 20 Mayıs 2022 tarihinde yaşanan olayda oto galerici Nizamettin Kalkan ve yanında bulunan Asım Demir, kaldırımda yürüdükleri esnada plakası ve markası belirlenemeyen bir araçtan uzun namlulu silahla ateş açılmıştı. Saldırıda Nizamettin Kalkan hayatını kaybetmiş Asım Demir de ağır yaralanmıştı.

Yaşanan olayın ardından harekete geçen güvenlik güçleri Cizre Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel Harekat Polislerinin de destek verdiği operasyonlarda cinayet ile bağlantıları olduğu iddia edilen F.G., M.G., D.G., H.G., R.B., M.K., E.K. ve B.Ş. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 8 cinayet şüphelisi Cizre Emniyet Müdürlüğündeki sorguları tamamlandıktan sonra geniş güvenlik önlemleri altında Cizre Adliye Sarayına getirildi. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden D.G. ile H.G. savcılıktaki sorgularının ardından adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı kararı ile serbest bırakılırken F.G., M.G., R.B., M.K., E.K. ve B.Ş. tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen 6 kişiden M.K., E.K. ve B.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer 3 kişi de adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı kararı ile serbest bırakıldı.