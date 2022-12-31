Cizre’de kömür yüklü tır şarampole devrildi: Baba öldü, oğlu ağır yaralandı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde kömür yüklü tır şarampole devrildi. Meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Cizre ilçesi Konak Mahallesi Bozalan Konutları mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Şırnak’tan kömür ocağından dorsesine yüklediği yaklaşık 30 ton kömürle yola çıkan İsmail Çini yönetimindeki 63 VF 208 plakalı tır, ilçe girişi Bozalan Konutları mevkiinde rampa aşağı inerken freni boşaldı. Tır’ın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince şarampole yuvarlandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri araçta sıkışan baba ve oğlunu kurtarmak için seferber oldu.

İtfaiye ekiplerini yoğun uğraşları sonucu sürücü İsmail Çini ağır yaralı olarak kurtarılırken babası Şaban Çini ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Tır sürücü Ambulansla Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

(AY-RK-Y)