Cizre’de 7 uyuşturucu taciri tutuklandı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen şafak operasyonunda gözaltına alınan 11 kişiden 7’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cizre Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği’nin uyuşturucu satışı, kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik sokak satıcılarına 19 Aralık’ta 100 polisin katılımı ile gerçekleştirdiği eş zamanlı şafak operasyonunda gözaltına alınan 11 torbacıdan 7’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cizre’de son bir ayda uyuşturucu denetimi yaparak zehir tacirlerine göz açtırmayan Cizre Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin uzun süreli takibinin sonucu K.O, S.İ, F.B, A.V.B, F.D, Y.K., M.E.İ, C.A. ve B.Z. yakalanarak gözaltına alındı. Aynı suçtan aranan M.Ç. ve S.C. de yakalanarak gözaltına alındı. Narkotik ekipleri tarafından gözaltına alınan 11 zanlı emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkeme sevk edilen şüphelilerden S.İ, A.V.B, Y.K, M.E.İ, B.Z, S.C. ve M.Ç. tutuklanıp cezaevine gönderilirken, F.D, C.A, K.O. ve F.B. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.