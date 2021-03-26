Çiriş otu toplamak için dağa giden adam ölü bulundu

Antalya’nın Finike ilçesinde Toros Dağlarının Oluklu mevkisine çiriş otu toplamaya giden Mehmet Atılgan ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kumluca Karacaören Mahallesi’ndeki evinden ayrılan Mehmet Atılgan, Çarşamba günü pazarda satmak için çiriş otu toplamak üzere Finike ilçesine bağlı Yalnız Mahallesi kırsalındaki Toros Dağlarının Oluklu mevkisine gitti. Atılgan, Çarşamba akşamı eve dönmeyince yakınları jandarma ekiplerine haber verdi. Perşembe sabahı Oluklu mevkisinde arama yapan jandarma ekipleri öğleden sonra Mehmet Atılgan’ın cansız bedenine ulaştı. Atılgan’ın cenazesi Finike Devlet Hastanesi morguna, daha sonra da otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Bekar olan Atılgan’ın ormandan ve kırlardan topladığı mantar, kekik, çiriş otu gibi bitkileri satarak geçindiği bildirildi. Kesin ölüm nedeni otopsi sonrası belli olacak olan Mehmet Atılgan’ın tipiye yakalanarak kalp krizi geçirdiği tahmin ediliyor.