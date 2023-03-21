Cırcıp Deresi’nde kaybolan çocuk 6 gün sonra bulundu

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 6 gün önce Cırcıp Dere’sine düşen 11 yaşındaki Fatma Sezer’in cansız bedenine ulaşıldı.

Kızıltepe’nin kırsal Çatalca Mahallesi’nde Cırcıp Deresi’nin kenarında oyun oynayan 11 yaşındaki Fatma Sezer, suya düşen kardeşini kurtarmak isterken akıntıya kapıldı. Sel sularının da şiddetini arttırdığı akıntı Fatma’yı sürüklerken kardeşi ise çevredekiler tarafından kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve jandarma ekipleri ile Diyarbakır Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekibinden dalgıçlar sevk edildi. Ekiplerin 6 gündür devam eden arama çalışmaları bugün sonuç verdi. Fatma’nın cansız bedeni düştüğü yerden 7 kilometre ileride bulundu.