Çırağan Sarayı’nın otel bölümünde yangın

Beşiktaş’taki Çırağan Sarayı’nın otel bölümünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kontrol altına alınırken, ekiplerin çalışması sürüyor.

Beşiktaş’ta bulanan İstanbul’un simgelerinden tarihi Çırağan Sarayı’nın otel bölümünün 4. katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yol da trafiğe kapatıldı. Sürücüler çevre yollara yönlendirildi. Binada bulunanlar ise hemen tahliye edildi. İtfaiye ekipleri içeride kimsenin kalıp kalmadığını kontrol ederken, yangının kontrol altına alındığı öğrenildi.