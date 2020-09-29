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Cips poşetinde uyuşturucu madde taşırken yakalandılar
BURSA'DA TEKNİK TAKİBİ SONUCU DURDURULAN ARAÇTA, NARKOTİK KÖPEĞİNİN YARDIMI İLE YAPILAN ARAMADA CİPS POŞETİNİN İÇİNE SAKLANAN 1 KİLOGRAM 100 GRAM SATIŞA HAZIR EROİN ELE GEÇİRİLDİ. OLAYLA İLGİLİ 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.
Asayiş 29.09.2020, 07:48
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Bursa’da narkotik köpeğinin yardımı ile cips poşetinin içine gizlenmiş 1 kilogram 100 gram satışa hazır eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
Narkotik şube ekipleri, Bursa’da uyuşturucu madde getirildiği bilgisini aldı. Teknik takip sonucu Narkotik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler söz konusu hafif ticari aracı takibe başladı.
Bursa girişinde durdurulup emniyetin otoparkına çekilen araçta bulunan Y.O., S.E., A.K.S., ve H.E isimli şahısların üstünde ve araçta arama yapıldı. Narkotik köpeğinin yardımı ile yapılan aramada cips poşetinin içine gizlenmiş satışa hazır 1 kilogram 100 gram eroin maddesi ele geçirildi. Olay ile ilgili araç içinde gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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