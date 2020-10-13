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Cips paketinde uyuşturucu saklayan 2 kişi tutuklandı

ORDU’DA, UYUŞTURUCU HAPLARI CİPS PAKETİNİN İÇERİSİNE GİZLEYEN 2 KİŞİ, ÇIKARILDIKLARI MAHKEME TARAFINDAN TUTUKLANDI.

Asayiş 13.10.2020, 16:22
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Cips paketinde uyuşturucu saklayan 2 kişi tutuklandı

Ordu’da, uyuşturucu hapları cips paketinin içerisine gizleyen 2 kişi, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Olay, Altınordu ilçesi Güzelyalı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yolcu otobüsünü durdurarak arama çalışması yaptı. Yürütülen operasyonda, O.B. isimli şahıs ile Ö.Ö.’nün çantasında arama yapan ekipler, iki farklı cips paketinin de içerisine baktı. Yapılan aramada, cips paketlerinin içerisine saklanmış 931 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyonların devam edeceği öğrenildi.

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