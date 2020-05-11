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Çıplak fotoğrafla şantaja 6 tutuklama

Elazığ'da bir şahsı önce bindirdikleri minibüste, sonra boş arazi ve bir evde beyzbol sopaları, silah kabzası ile döverek işkence ettikten sonra çıplak fotoğraflarını çekip şantaj yapan 6 şüpheli tutuklandı.

Çıplak fotoğrafla şantaja 6 tutuklama

Elazığ'da bir şahsı önce bindirdikleri minibüste, sonra boş arazi ve bir evde beyzbol sopaları, silah kabzası ile döverek işkence ettikten sonra çıplak fotoğraflarını çekip şantaj yapan 6 şüpheli tutuklandı.

11 Mayıs 2020 Pazartesi 09:52
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Çıplak fotoğrafla şantaja 6 tutuklama

Olay, 30 Nisan'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi açıklanmayan bir kişi, daha önce aralarında husumet olan şahıslar tarafından zorla bindirildiği minibüsle kaçırıldı. Önce minibüs içerisinde, sonra bir ev ve iki farklı kırsal alanda silah kabzaları ve beyzbol sopalarıyla darp edilen şahsın kıyafetlerini çıkaran şüpheliler, çıplak görüntülerini çekti. Şahsı çıplak görüntülerini sosyal medyada yayınlamakla tehdit edip 570 TL'sini de gasp eden şahıslar, daha sonra bıraktı. Durumun polise bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma yaptı. Ekipler, olaya karışan 8 kişiyi adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakaladı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 1 adet pompalı tüfek ve tüfeğe ait 11 adet fişek, 1 adet muşta ile 2 adet kesici alet ele geçirildi. Gözaltına alınıp emniyete götürülen 8 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından nitelikli yağma, kasten yaralama, özel hayatın gizliliğini ihlal, 6136 Silahlı Kanun'a muhalefet ve kişisel verilerin kaydedilmesi suçlarından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 2'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Şüphelilerin benzer olaylardan birçok suç kaydı olduğu öğrenildi.

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