Cip önce pikaba sonra ağaca çarparak durabildi: 3 yaralı

Adana’da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kullandığı cip ile önce park halindeki bir pikaba ardından ağaca çarparak durabildi. Araç içeresinde sıkışan sürücü ve 2 arkadaşı itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Kazada yaralanan sürücü ve 2 arkadaşı hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Nuri Batuhan O. (22) kullandığı 01 HE 409 plakalı cipin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Nuri Batuhan O., kontrolü kaybettikten sonra park halinde bulunan 01 EM 877 plakalı pikaba çarptı. Ardından Nuri Batuhan O. kaldırım üzerinde bulunan ağaca çarparak durabildi.

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri yan yatmış arabayı önce düzeltti. Ardından aracın kapısını açarak yaralıları içerden çıkardı. Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.