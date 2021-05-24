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Cip ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde cip ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Asayiş 24.05.2021, 16:11
Cip ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde cip ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sapanca ilçesi Sakarya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı istikametine doğru seyir halinde olan Y.G. idaresindeki 26 EG 861 plakalı Renault marka otomobil ile Y.S. kontrolündeki 34 BJT 321 plakalı Nissan marka araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil sürücüsü Y.G. ve B.Y. yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerce olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 2 yaralı, Toyotasa Acil Yardım Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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