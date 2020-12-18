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Cip ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
Karabük’ün Eskipazar ilçesinde meydana gelen kazada, kavşakta cip ile kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile kamyonet devrilirken, kazada 2 kişi yaralandı.
Asayiş 18.12.2020, 14:50
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Karabük’ün Eskipazar ilçesinde meydana gelen kazada, kavşakta cip ile kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile kamyonet devrilirken, kazada 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, D-755 karayolu Mermer Kavşağı’nda meydana geldi. B.K., idaresindeki 81 AAP 173 plakalı kamyonet ile kavşağa girdiği sırada Karabük istikametinden gelmekte olan C.Ö., idaresindeki 34 BBP 497 plakalı ciple çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet devrildi. Sürücülerin yaralanmadığı kazada cipte bulunan Z.Ö. ve F.Ö., yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen 112 ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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