Sakarya’nın Erenler ilçesinde cip alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi neticesinde söndürülen yangın sonrasında araçta maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Erenler ilçesi Erenler Mahallesi üzerinde bulunan 54 BK 838 plakalı Toyota marka cipte henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Motor kısmından yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bazı vatandaşlar alevlere müdahale etmek istedi ancak başarılı olamadı. Konunun haber verilmesi üzerine kısa sürede bölgeye gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, müdahale ettikleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Aracın alev topuna döndüğü ve çevredekilerin yangını söndürmeye çalıştığı anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Araçta maddi hasarın meydana geldiği olay ile alakalı inceleme başlatıldı.