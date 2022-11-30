Cinsel taciz teşebbüsünde bulunmak istedi, reddedilince darp etti

Sakarya’da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüste 21 yaşındaki kıza cinsel taciz teşebbüsünde bulunan darp ettiği öne sürülen şoför, adliyeye sevk edildi. Şoförün, çok sayıda suç dosyasının bulunduğu ve cezaevinden yeni çıktığı öğrenildi.

İddiaya göre, Sakarya’da Pazartesi gecesi 00.30 sıralarında yaşanan olayda, üniversite okuduğu İstanbul’dan geldikten sonra aile evine gitmek isteyen 21 yaşındaki M.K. isimli genç kız, Adapazarı Gar Meydanı’ndan şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüslere bindi. Genç kızın tek yolcu olarak bulunduğu minibüste sürücü S.S.Y., aracı Erenler ilçesi Yunus Emre Parkı mevkiinde durdurarak kapıları kilitledi. Cinsel taciz teşebbüsünde bulunan sürücü S.S.Y., genç kızın direnmesi üzerine darp etti. Minibüsten kurtulan genç kızın ailesine duruma anlatması sonrasında polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. Harekete geçen polis ekipleri olaydan yaklaşık 20 saat sonra Adapazarı ilçesi Orta Garaj mevkiinde saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı.

Çok sayıda suç dosyası bulunan zanlı cezaevinden yeni çıkmış

43 yaşındaki S.S.Y.’nin cinsel istismar suçu da dahil çok sayıda suç kaydının bulunduğu ve son olarak hırsızlık suçundan girdiği cezaevinden yeni tahliye olduğu ve şüphelinin cezaevinden çıktıktan sonra hastalığı bulunan bir minibüs sahibinin oğlu tarafından geçici olarak işe alındığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri sonrasında şüpheli adliyeye sevk edildi. Konuya ilişkin olarak başlatılan inceleme devam ediyor.