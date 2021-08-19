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Cinsel taciz iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde bir kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Asayiş 19.08.2021, 08:31
Cinsel taciz iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde bir kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Düziçi ilçesinde T.M. (27) isimli kadın, M.O. (45) isimli şahsın kendisine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla polise şikayette bulundu. Şikayet üzerine harekete geçen ekipler M.O. isimli şahsı ilçeye bağlı Yeniceharuniye Mahallesi’nde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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