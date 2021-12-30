Cinsel saldırı suçundan tutuklanan Ghisliana Maxwell’e 40 yıl hapis

İngiltere Prensi Andrew ile cinsel taciz suçlamasıyla tutuklu bulunduğu cezaevinde 2019’da intihar eden ABD’li milyarder iş adamı Jeffrey Epstein’ı tanıştırdığı ifade edilen ve gerçekleştirdiği cinsel saldırılar nedeniyle yargılanan iş adamı Ghisliana Maxwell’e 40 yıl hapis cezası verildi.

Çocuklara yönelik cinsel taciz suçlamasıyla tutuklu bulunduğu cezaevinde 2019’da intihar eden ABD’li milyarder iş adamı Jeffrey Epstein hakkında şikayetçi olan Virginia Roberts Giuffre, 17 yaşındayken kendisine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in oğlu York Dükü Prens Andrew’a ve Andrew ile çok defa cinsel istismara zorlayan Ghislaine Maxwell’ e dava açmıştı. Dün gerçekleştirilen cinsel saldırı davasında 60 yaşındaki Ghislaine Maxwell’e taciz başta olmak üzere 6 ayrı suçtan 40 yıl hapis cezası verildi. Maxwell cinsel istismar ve reşit olmayan bireylere komplo kurarak cinsel saldırıda bulunmak suçundan yargılandı. Kararın ardından Maxwell’in avukatları verilen cezaya itiraz edeceklerini belirterek “Maxwell’in masumiyetine inanıyoruz, karardan dolayı hayal kırıklığına uğradık” açıklamasını yaptı.

Mahkeme tarafından Maxwell’e verilen cezanın ardından mağdurlar ve avukatları karardan memnun olduklarını belirtirken ABD’nin New York Güney bölgesi Avukatı Damian Williams mahkeme sonrasında, “Adalet yerini buldu. Mağdur edilmiş kadınları cesaretlerinden dolayı kutluyorum, cesaretleri sayesinde adalet yerini buldu” açıklamasını yaptı.

Gözaltında olan Maxwell’in avukatları tarafından istenen kefalet talebi reddedildi ve duruşmadan sonra tekrar gözaltına alındı.