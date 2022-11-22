Cinsel saldırı suçundan 27 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; ’Nitelikli Cinsel Saldırı’ suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş 27 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik Hacılar Akdam Mahallesi’nde çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda; ’Nitelikli Cinsel Saldırı’ suçundan aranan ve hakkında 27 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.K. yakalanarak gözaltına alındı.

M.A.K., işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.