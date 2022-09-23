Son Dakika
Milli Savunma Bakanlığı: "Son bir haftada Edirne, Hatay, Şanlıurfa, Şırnak ve Mardin hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 31 şahıs hududu geçemeden yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 17’sinin FETÖ, 10’unun PKK/KCK/YPG t
"Cinsel istismar" suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırılan firari şahıs tutuklandı
Kastamonu’nun Cide ilçesinde ’çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırılan firari şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.
Asayiş 23.09.2022, 14:01
Kastamonu’nun Cide ilçesinde ’çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırılan firari şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’n Cide ilçesinde ’çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırılan K.Ç. isimli şahsın yakalanması için Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri çalışma başlattı. Ekipler tarafından Cide ilçesinde gerçekleştirilen operasyonla yakalanan şahıs gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sayfalar Tümü