Cinsel istismar hükümlüsü cezaevinde intihar etti

Samsun’da cinsel istismar hükümlüsü, cezaevinde kendisini asarak intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’nde ’cinsel istismar’ suçundan hükümlü olan Erkan S. (61), kaldığı koğuştaki merdiven boşluğuna kendini iple astı. Diğer hükümlüler tarafından asılı halde bulunan Erkan S.’nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.