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Cinsel istismar hükümlüsü cezaevinde intihar etti
Samsun’da cinsel istismar hükümlüsü, cezaevinde kendisini asarak intihar etti.
Asayiş 11.10.2021, 18:13
Samsun’da cinsel istismar hükümlüsü, cezaevinde kendisini asarak intihar etti.
Edinilen bilgiye göre, Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’nde ’cinsel istismar’ suçundan hükümlü olan Erkan S. (61), kaldığı koğuştaki merdiven boşluğuna kendini iple astı. Diğer hükümlüler tarafından asılı halde bulunan Erkan S.’nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.