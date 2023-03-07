Cinsel istismar davasında şaşırtan iddia: "Fransa’ya gidebilmek için iftira attılar"

Kocaeli’de öz yeğenine cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan sanığın, Yargıtay’ın kararı bozması neticesinde yargılanmasına devam edildi. Savunmasında, olayın iftiradan ibaret olduğunu söyleyen sanık, "Yengemin ihtirası için bana iftira atılmıştır. Asıl gayeleri Fransa’ya gitmekti. Suçlamalar gerçek olsaydı, abim ve ailem yanımda durmazlardı" dedi. Kızın babası ise kardeşinin suçsuz olduğunu ifade ederek, "Yalan ve iftiralarla çocuklarımı Fransa’ya götürdü. Mahşer günü ellerim onların yakasında olacak. Kardeşim suçsuzdur" diye konuştu.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli’de yaşayan anne F.A., kızı E.A’nın (14) saatlerce banyoda kalmasından, akrabaları gelince kendisini odaya kilitlemesinden ve intihar girişiminde bulunmasından şüphelenerek, kızını psikoloğa götürdü. İddiaya göre E.A., psikologdaki tedavisinden sonra annesine 4 yaşından bu yana amcası F.A. tarafından istismar edildiğini anlattı. Anne F.A.’nın şikayeti üzerine gözaltına alınan amca, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hakkında dava açılan sanık F.A.’ya 28 Nisan 2021 tarihinde, "Yeğenine karşı zincirleme şekilde cinsel istismar" suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Sanığın karara itiraz etmesinden dolayı Yargıtay, mağdur çocuğun duruşmada alınan ifadesinin CD çözümünde anlaşılamayan sesler olduğu sebebiyle ifadesinin yeniden alınmasına, bunun mümkün olmaması halinde ise CD’nin uzman bilirkişilerce incelenmesine hükmederek, kararı bozdu.

"Kardeşim suçsuzdur. Olay iftiradan ibarettir"

Yargıtay’ın kararı bozması neticesinde sanık F.A. Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmaya taraf avukatları, mağdur E.A’nın babası A.A. ve tutuklu sanık F.A. katıldı. Savunma yapan mağdur avukatı, E.A., annesi ve kardeşlerinin, sanığın ailesi tarafından tehdit edildiklerinden dolayı Fransa’ya gittiklerini söyledi.

Kimseyi tehdit etmediğini söyleyen mağdurun babası A.A., "Mağdura karşı korunmayı gerektiren herhangi bir eylemim ve tehdidim olmadı. Bir vicdansız anne nasıl çocukları Fransa’ya götürür. Yalan ve iftiralarla çocuklarımı Fransa’ya götürdü. Mahşer günü ellerim onların yakasında olacak. Kardeşim suçsuzdur. Olay iftiradan ibarettir" dedi.

"Yengemin ihtirası için yapılan iftiradır. Asıl gayeleri Fransa’ya gitmekti"

Suçlamaları kabul etmeyen F.A. ise "Bana yapılan suçlamalar asılsız ve iftiradır. Amca-yeğen ilişkisi dışında bir ilişkim olmamıştır. Yıllardır kadın kıyafeti satarım. Ben böyle bir insan olsaydım hakkımda şikayetler olurdu. Benim yeğenime istismar etmem imkansızdır. Yengemin ihtirası için bana iftira atılmıştır. Asıl gayeleri Fransa’ya gitmekti. Suçlamalar gerçek olsaydı, abim ve ailem yanımda durmazlardı. Mağdurum, tahliye ve beraatimi istiyorum" diye konuştu.

Tutukluluk devam

Sanık avukatı ise mağdurun annesinin Fransa’ya gidebilmek ve mülteci kabul sözleşmesinden yararlanabilmek amacıyla müvekkiline iftira attığını kaydetti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.