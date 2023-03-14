Cinnet getiren kişi annesini bıçaklayarak ağır yaraladı

Konya’da psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir kişi cinnet getirmesi sonucu, annesini bıçakladıktan sonra kendisini eve kilitledi. Polis ekipleri tarafından evin kapısı kırılarak şüpheli gözaltına alınırken, oğlu tarafından bıçaklanan kadının ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay, 12.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Akşemsettin Mahallesi Tekerler Sokak’ta üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde 4 katlı binanın 3’üncü katında oturan ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen 23 yaşındaki Samet Ş., annesi Fatma Ş. (57) ile tartışmaya başladı. Tartışma sonrası cinnet getiren Samet Ş., annesini bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Annesini bıçakladıktan sonra kendisini eve kilitleyen Samet Ş., polis ekipleri tarafından evin kapısı kırılarak gözaltına alındı. Elinden ve karın bölgesinden ağır yaralanan Fatma Ş., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Fatma Ş.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.