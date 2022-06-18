Cinnet getiren babanın öldürdüğü anne ile 2 çocuğun cenazesi morgtan alındı

Antalya’nın Serik ilçesinde cinnet getiren babanın av tüfeğiyle öldürdüğü, eşi, 3 yaşındaki ve 7 aylık iki çocuğun cenazeleri morgtan alındı.

Olay, Bozdoğan Mahallesi’ndeki iki katlı müstakil evde dün akşam saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, cinnet getiren Onur Muti(25) av tüfeği ile 3 yaşındaki kızı Beyhan Su ile 7 aylık oğlu Ata ve eşi Selda Muti’ye(26) ateş etti. Muti, aynı tüfeği ardından başına ateş ederek intihar etti. Silah sesleri üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede 2 çocuğun hayatını kaybettiği belirledi. Ağır yaralı olan anne Selda Muti ve baba Onur Muti olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Selda Muti’de yolda hayatını kaybederken Onur Muti Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Onur Muti’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. İki av tüfeğinin çıktığı evde, olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından iki çocuğun ve hastane morgundaki annenin cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Onur Muti’nin bölgedeki bir mermer ocağında usta olarak görev yaptığı, eşi Selda Muti’nin ise ev hanımı olduğu öğrenildi. Evde bulunan iki av tüfeğine ise jandarma tarafından el konuldu.

"Dede tarafından alındı"

Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından anne ile çocukların cenazeleri dedeleri Erdoğan Acar tarafından alınarak toprağa verilmek üzere Bozdoğan Mahallesine götürüldü. Anne ve iki çocuğun cenazesinin ikindi namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.