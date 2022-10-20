Çinli Lisha Yu cinayeti davasında 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

İstanbul’da bir araca zorla bindirilerek kaçırılan ve 2 ay sonra Bilecik’te cesedi bulunan Çinli Lisha Yu’nun öldürülmesine ilişkin davada karar açıklandı. Mahkeme, 3 sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

İstanbul’da aracından indirilerek başka bir araçla kaçırılan ve bir süre sonra da cesedi bulunan Çinli Lisha Yu cinayetine ilişkin davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti, 3 sanığın "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki

duruşmada 3 tutuklu sanık ile taraf avukatları hazır bulundu. Müştekilerin avukatları, şikayetlerinin devam ettiğini, maktulün ailesinin sürekli üzüntü içinde olduğunu ifade ederek, sanıkların en ağır cezayı almasını talep etti. Sanıklar Hüseyin Ahmed ve Adbuvahap Abdurrahman ise savunmalarında cinayetle ilgilerinin olmadığını belirterek, beraatlarını istedi.

“Ailesinden çok özür diliyorum”

Tutuklu sanık Yunuscan Türkistanlı savunmasında, “3 senedir tutukluyum. Abdulselam isimli kişinin maktulden alacağı oldu ve olay bu yüzden meydana geldi. Tasarlayarak ve fikir eylem işbirliği yoktur. Ölen kişiyle tanışıklığım da yoktur. Ailesinden çok özür diliyorum. Olayla ilgim olmasa da bir kişinin ölmesi nedeniyle pişmanım. Buradan Abdulselam’a sesleniyorum. Teslim olsun, aklanmamızı istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Yunuscan Türkistanlı, Hüseyin Ahmed ve Adbuvahap Abdurrahman’ı "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırarak, iyi hal indirimi uygulanmamasına karar verdi. Sanıkların "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 4’er yıl hapis cezasına hükmeden mahkeme heyeti, ayrıca tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Mahkeme, kovuşturma aşamasında vefat eden sanık Abdulgaffar Tamuygur hakkındaki davanın düşmesine, diğer sanık Kasım Yarkenli’nin de tüm suçlardan beraatına karar verdi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 2 Ekim 2019 tarihinde gerçekleşen olay anlatıldı. Lisha Yu’nun saat 19.57 sıralarında Florya Aqua park AVM’ye giriş yaptığı, 2 saat sonra da çıkış yaptığı tespit edildi. AVM önünden Lisha Yu’yu takibe alan beyaz otomobilin Lisha Yu oteline kadar takip edip, çıkışını beklediği anlatıldı. Takibi yapan 34 KD . plakalı aracın Kasım Y. isimli şahsın üzerine kayıtlı olduğu, şüpheli araç ve şüpheli şahısların araca yakıt aldıktan sonra TEM otoyoluna giriş yaparak Ankara istikameti yönüne doğru devam ettikleri belirtildi. Şüpheli şahıslar Abduvahap Abdurrahman, Yunuscan Türkistanlı, Abdulgaffar Tamuygur ve Hüseyin Ahmed’e ulaşıldı. Abdulgaffar Tamuygur, Abdulvahap Abdurrahman ve Yunuscan Türkistanlı isimli şüphelilerin son olarak 3 Ekim 2019 sabahı Bozüyük-Bilecik’te olduğu belirlendi. Çinli kadının aracına Küçükçekmece Karadeniz Sokak içerisinde kaza süsü verilmiş şekilde arkadan çarpıldığı, böylelikle Lisha Yu’nun aracının durmasının sağlandığı, ardından şüphelilerin araçtan inip Yu’yu iterek kendilerinin bulunduğu aracın içerisine soktuğu, bu arada Yu’nun ağzını Abduvahap Abdurrahman’ın kapattığı, Hüseyin Ahmed’in de Çinli kadının aracını ortadan kaldırmak için olay yerinde kaldığı belirlendi. Lisha Yu’nun bağırması üzerine şüphelilerden birinin kendi evine giderek 1,5 metre uzunluğunda bir valiz alarak tekrar aracın yanına geldiği,

şüphelilerin Yu’nun ellerini arkadan koli bandı ile bağladıkları ve sonra valizin içerisine koyarak bagaja soktukları anlaşıldı. Şüphelilerin Doğu Türkistanlı doktor olan Abdulgaffar Tamuygur’un Bilecik Söğüt Kızılsaray mevkiinde bulunan çiftliğine gitmeye karar verdikleri anlaşıldı. Sabaha doğru Abdulvahap Abdurrahman’ın Yu’yu kontrol ettiğinde nefes almadığını ve ölmüş olduğunu gördüğü tespit edildi. Şüphelilerin cesedi bagajdan çıkartarak Abdulgaffar Tamuygur’un çiftliğinde 1,5 metre derinliğinde çukur kazarak gömdükleri anlaşıldı. İddianamede, savcılıkça şüpheliler Abdulgaffar Tamuygur, Abduvahap Abdurrahman, Hüseyin Ahmed ve Yunuscan Türkistanlı’nın ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘cebir, tehdit veya hile kullanarak birden fazla kişi tarafından kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 4 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası, sanık Kasım Yarkenli hakkında ise "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme" ve "cebir, tehdit veya hile kullanarak birden fazla kişi tarafından kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya yardım etme" suçlarından 17 yıldan 27 yıla kadar hapis cezası talep edildi.