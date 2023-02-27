Çin’in Siçuan eyaletinde maden ocağı çöktü: 5 ölü

Çin’in batısındaki Siçuan eyaletinde maden ocağının çökmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Çin’in batısındaki Siçuan eyaletinde maden ocağı çöktü. 25 kişinin mahsur kaldığı çöken madende 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Acil Durum Yönetimi, 3 kişinin yaralı olarak çıkarıldığını, diğerlerinin ise madenden sağ olarak çıkarılıdğını söyledi.

İç Moğolistan’ın Özerk Bölgesi’nde de 22 Şubat’ta maden çökmesi yaşanmış, 6 kişi hayatını kaybetmişti. 47 madencinin kayıp olduğu madende kurtarma çalışmaları devam ediyor.