banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Ücretsiz izin kıdemden sayılır mı?
Ücretsiz izin kıdemden sayılır mı?
Bursa’ya şehit ateşi düştü
Bursa’ya şehit ateşi düştü
Özbekistan’da olağanüstü hal ilan edildi
Özbekistan’da olağanüstü hal ilan edildi
Cyle Larin veda etti
Cyle Larin veda etti

Çin’e bilgi sızdırdığı için gözaltına alınan Rus bilim adamı öldü

Çin’e devlet sırlarını içeren verileri sağladığı gerekçesiyle kanser tedavisi gördüğü hastanede gözaltına alınan Rus bilim adamı Dmitry Kolker hayatını kaybetti.

Asayiş 03.07.2022, 22:08
Çin’e bilgi sızdırdığı için gözaltına alınan Rus bilim adamı öldü

Çin’e devlet sırlarını içeren verileri sağladığı gerekçesiyle kanser tedavisi gördüğü hastanede gözaltına alınan Rus bilim adamı Dmitry Kolker hayatını kaybetti.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından, Novosibirsk Devlet Üniversitesi Kuantum Optik Teknolojileri Laboratuvarı Başkanı Fizik ve Matematik Bilimleri Doktoru Dmitry Kolker, 4’üncü evre kanser tedavisi gördüğü Novosibirsk’teki hastanede gözaltına alınmıştı. 54 yaşındaki fizikçi Dmitry Kolker’in avukatı Alexander Fedulov bugün yetkililerle iletişime geçmeye çalıştığını ancak geri çevrildiğini söyleyerek, Kolker’in hayatını kaybettiğini söyledi. Fedulov, Pazartesi günü Kolker’in gözaltı koşulları hakkında yasal şikayette bulunacağını da söyledi.

Yorumlar (0)
23°
açık