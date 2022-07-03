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Çin’e bilgi sızdırdığı için gözaltına alınan Rus bilim adamı öldü
Çin’e devlet sırlarını içeren verileri sağladığı gerekçesiyle kanser tedavisi gördüğü hastanede gözaltına alınan Rus bilim adamı Dmitry Kolker hayatını kaybetti.
Asayiş 03.07.2022, 22:08
Çin’e devlet sırlarını içeren verileri sağladığı gerekçesiyle kanser tedavisi gördüğü hastanede gözaltına alınan Rus bilim adamı Dmitry Kolker hayatını kaybetti.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından, Novosibirsk Devlet Üniversitesi Kuantum Optik Teknolojileri Laboratuvarı Başkanı Fizik ve Matematik Bilimleri Doktoru Dmitry Kolker, 4’üncü evre kanser tedavisi gördüğü Novosibirsk’teki hastanede gözaltına alınmıştı. 54 yaşındaki fizikçi Dmitry Kolker’in avukatı Alexander Fedulov bugün yetkililerle iletişime geçmeye çalıştığını ancak geri çevrildiğini söyleyerek, Kolker’in hayatını kaybettiğini söyledi. Fedulov, Pazartesi günü Kolker’in gözaltı koşulları hakkında yasal şikayette bulunacağını da söyledi.