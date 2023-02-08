Cinderes’te arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor

Türkiye’deki depremlerden etkilenen Suriye’deki Cinderes’te enkaz altında kalanları kurtarmak için arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde etkilenen Suriye’de arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Suriye’nin Afrin kentine bağlı Cinderes’te enkaz altında kalanları kurtarmak için 3 gündür sivil savunma ekipleri, zamanla yarışırken, enkaz altına hala yüzlerce kişinin olduğu tahmin ediliyor.

Depremlerde büyük hasar alan Cinderes’te, binlerce kişi yerinden olurken, tahmini can kaybının bin 500’ten fazla olduğu düşünülüyor. Cinderes’te depremlerde, 250’den fazla bina yıkılırken, 650’den fazla kişi hayatını kaybetti.