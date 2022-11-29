Çin’deki protestoların sembolü boş kağıtlar oldu

Çin’de Covid-19 önlemlerine tepki olarak düzenlenen protestolarda, eylemcilerin ellerinde tuttukları boş beyaz kağıtlar, gösterilerin sembolü haline geldi.

Çin’in batısındaki Sincan bölgesinde geçtiğimiz hafta çıkan bir yangında 10 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından ülkenin birçok bölgesinde hükümet ve Covid politikaları protesto edilmeye başlandı. Urumçi kentindeki yangın sırasında gökdelende yaşayanların Covid kısıtlamaları nedeniyle binanın kilitlenmiş olması nedeniyle kaçamadıklarını ve bu nedenle hayatını kaybettiklerini söyleyen göstericiler, ellerinde boş beyaz kağıtlarla tepkilerini gösteriyor.

2020 yılında Hong Kong protestoları sırasında Çin’de protesto araçlarının sınırlandırılmasının ardından çok sayıda slogan yasak kapsamına alınmasının ardından göstericiler, tepkilerini dile getirmek için yazılı pankart taşımak ya da slogan atmak yerine boş bir kağıt taşımayı tercih etti. Boş kağıtların, protestocuların susturulmasıyla ilgili tutumlarını belirtme ve hiçbir şey yazmayan pankartlar tutmaları nedeniyle tutuklanamayacaklarından dolayı yetkililerle alay etme amacıyla kullanıldığı bildiriliyor.

Boş kağıt kullanımı 2020 Hong Kong eylemlerine dayanıyor

Hong Kong’un yeni ulusal güvenlik yasalarına karşı çıkan eylemciler, yetkililerin 2019’da başlayan kitlesel protesto hareketiyle ilgili sloganları yasaklamasının ardından eylemlere ellerinde boş kağıtlarla katılmış ve bir hareket haline gelmişti.