Çin’deki protestolarda gözaltına alınan gazeteci serbest bırakıldı

Çin Dışişleri Bakanlığı, ülke genelinde sıkı Covid-19 tedbirleri nedeniyle düzenlenen protestolarda çekim yapan gazetecinin gözaltına alındığı esnasında dövüldüğü iddialarını yalandı. İngiliz yayın kuruluşu BBC’de çalışan gazeteci daha sonra serbest bırakıldı.

Çin’de artışa geçen Covid-19 vakaları ile daha da sıkılaşan tedbirlerden şikayetçi olan halk, ülke genelinde protestolar düzenlemeye devam ediyor. İngiliz yayın kuruluşu BBC, Çin’in liman kenti Şanghay’daki protestoları görüntülemek için olay yerinde bulunan gazeteci Ed Lawrence’ın polis tarafından dövülerek gözaltına alındığını iddia ederek, "BBC olarak, Şanghay’daki protestoları çekmek için orada bulunan ve kelepçelenerek gözaltına alınan gazeteci Ed Lawrence’a yapılan muameleden dolayı oldukça endişeliyiz. Lawrence, serbest bırakılmadan önce saatlerce gözaltında tutuldu. Gözaltı süresinde, polis tarafından dövüldü ve tekmelendi. Bu olaylar olduğu sırada, Lawrence akredite edilmiş şekilde çalışan bir gazeteciydi" ifadelerini kullandı.

Çin makamları yalanladı

İngiliz yayın kuruluşu BBC’nin şiddet iddialarının ardından Çin tarafından açıklama geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, BBC’nin açıklamalarının yaşananları anlatmadığını söyleyerek, "BBC’nin açıklamaları doğru değil. Şanghay’daki yetkililer, gazetecinin, gazeteci kimliğinin sorulması üzerine cevap vermediğini ve basın kartını göstermediğini bildirdi. Olayın yaşandığı esnada, kolluk kuvvetleri insanlara oradan ayrılmaları gerektiğini söyledi fakat gitmeyenler alandan uzaklaştırıldı" dedi.

BBC’den özür beklentisi

Çin Dışişleri Bakanlığı’nın şiddet iddialarını reddetmesinin ardından yeni bir açıklama yapan İngiliz yayın kuruluşu BBC, "Çinli yetkililerden herhangi bir resmi açıklama veya özür tarafımıza ulaşmadı" ifadelerini kullandı.

Çin’deki yabancı gazetecilerin, haber çekimi yaptığı esnada devlet tarafından verilmiş ve akredite edilmiş gazeteci olduğunu beyan eden kart taşıması zorunluluğu mevcut.

Çin’de protestolar büyüyor

Çin, Covid-19 salgınıyla 2020 yılının başından bu yana “Sıfır Covid” stratejisi adı altında hızlı temas takibi, sık aralıklarla test, uzun süreli karantina ve sokakların dezenfekte edilmesi gibi uygulamalara başvurarak mücadele etmesi ülkenin farklı kentlerinde protestolar yol açmıştı. Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ne bağlı Urumçi kentinde karantinada olduğu belirtilen bir apartmandaki dairede perşembe günü çıkan yangın sonucu 10 kişinin yaşamını yitirmesi, korona virüsle mücadele tedbirlerine yönelik tepkileri artırmıştı. Başkent Pekin ve Şanghay’da Covid-19 önlemleri protesto etmek için sokağa inen göstericiler, Devlet Başkanı Xi Jinping’i ve iktidardaki Komünist Parti’yi istifaya çağırmıştı. Göstericiler, ellerinde boş beyaz pankartlar taşırken, bazıları ise 24 Kasım’da Urumçi kentinde çıkan yangında hayatının kaybedenleri mum yakarak anmıştı. Yer yer göstericiler ve polis arasında arbede çıkmıştı.